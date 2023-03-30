Лосенкова (Сечкова) Анастасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосенков Николай Данилович
Отец ребёнка: Лосенков Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1962
Дочь: Лосенкова Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Лосенков Даниил Иванович
Смерть
Неизвестно