Лосенкова (Сечкова) Анастасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосенкова (Сечкова) Анастасия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1887

Отец: Сечков Герасим Осипович(Иосифович)

Мать: Сечкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосенков Николай Данилович

Отец ребёнка: Лосенков Даниил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосенков Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1962

Дочь: Лосенкова Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Лосенков Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно

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