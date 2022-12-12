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Сечков Сергей Герасимович

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Место рождения

Заложье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.01.1913

Дата смерти

06.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913

Отец: Сечков Герасим Иосифович

Мать: Сечкова Анна Михайловна

Заложье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.01.1938

Жена: Сечкова Федора Герасимовна

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сечкова Федора Герасимовна

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1946

Сын: Сечков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
23.04.1956

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сечков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сечков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сечкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сечкова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Смерть
06.03.1971
Местечко Раифа, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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