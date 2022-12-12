Сечков Сергей Герасимович
Место рождения
Дата рождения26.01.1913
Дата смерти06.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913
Отец: Сечков Герасим Иосифович
Мать: Сечкова Анна Михайловна
Бракосочетание
01.01.1938
Рождение ребёнка
09.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сечкова Федора Герасимовна
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1946
Сын: Сечков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
23.04.1956
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сечкова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Смерть
06.03.1971
Местечко Раифа, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)