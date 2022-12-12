Ягафар (Джагафер) Алагузин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягафар (Джагафер) Алагузин

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1750

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Алагузя Бакынов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Абдулбасыр Ягафаров

Мать ребёнка: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Губайдулла Ягафаров

Мать ребёнка: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гибадулла Ягафаров

Мать ребёнка: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Хафиза Ягафарова

Мать ребёнка: Матбила

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Айбатулла Ягафаров

Мать ребёнка: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Хаметулла Ягафаров

Мать ребёнка: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Балхиза Ягафарова

Мать ребёнка: Матбила

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салипзямала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матбила

Смерть
1833
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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