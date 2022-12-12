Ягафар (Джагафер) Алагузин
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Алагузя Бакынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Абдулбасыр Ягафаров
Мать ребёнка: Салипзямала
Рождение ребёнка
1801
Сын: Губайдулла Ягафаров
Мать ребёнка: Салипзямала
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гибадулла Ягафаров
Мать ребёнка: Салипзямала
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Хафиза Ягафарова
Мать ребёнка: Матбила
Рождение ребёнка
1811
Сын: Айбатулла Ягафаров
Мать ребёнка: Салипзямала
Рождение ребёнка
1812
Сын: Хаметулла Ягафаров
Мать ребёнка: Салипзямала
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Балхиза Ягафарова
Мать ребёнка: Матбила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салипзямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матбила
Смерть
1833