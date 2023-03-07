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Айбатулла Ягафаров

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ягафар (Джагафер) Алагузин

Мать: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гайниямал Айбатуллина

Мать ребёнка: Алифа Маскова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бадигульямал Айбатуллина

Мать ребёнка: Алифа Маскова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малика Абжемилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алифа Маскова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надыкач

Смерть
Неизвестно
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