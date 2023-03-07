Айбатулла Ягафаров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ягафар (Джагафер) Алагузин
Мать: Салипзямала
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гайниямал Айбатуллина
Мать ребёнка: Алифа Маскова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бадигульямал Айбатуллина
Мать ребёнка: Алифа Маскова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малика Абжемилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алифа Маскова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надыкач
Смерть
Неизвестно