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Алагузя Бакынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Около 1775

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Бакын Киекчин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амирхан Алагузин

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1734

Сын: Кабыл Алагузин

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ягафар (Джагафер) Алагузин

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Гумер Алагузин

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Около 1775
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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