Алагузя Бакынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиОколо 1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Бакын Киекчин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амирхан Алагузин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кабыл Алагузин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ягафар (Джагафер) Алагузин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гумер Алагузин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1775