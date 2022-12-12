Бакын Киекчин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакын Киекчин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Киекче Иргалин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Алагузя Бакынов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Гусман Бакынов

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1740

Сын: Тулькубай Бакынов

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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