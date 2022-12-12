Бакын Киекчин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Киекче Иргалин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Алагузя Бакынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Гусман Бакынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Тулькубай Бакынов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно