Гумер Алагузин
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Алагузя Бакынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Абдулвали Гумеров
Мать ребёнка: Каусара
Рождение ребёнка
1817
Сын: Абдулвагап Гумеров
Мать ребёнка: Фариза
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сафира Гумерова
Мать ребёнка: Фариза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фариза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каусара
Смерть
1829