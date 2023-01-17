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Гумер Алагузин

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.
1798 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Алагузя Бакынов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Абдулвали Гумеров

Мать ребёнка: Каусара

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Абдулвагап Гумеров

Мать ребёнка: Фариза

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сафира Гумерова

Мать ребёнка: Фариза

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фариза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каусара

Смерть
1829
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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