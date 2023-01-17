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Хаметулла Ягафаров

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ягафар (Джагафер) Алагузин

Мать: Салипзямала

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1840 ст.

Сын: Хабибулла Хаметуллин

Мать ребёнка: Кульбану Абдулова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1843 ст.

Сын: Загидулла Хаметуллин

Мать ребёнка: Кульбану Абдулова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фахрениса Хаметуллина

Мать ребёнка: Кульбану Абдулова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гальминиса Хаметуллина

Мать ребёнка: Кульбану Абдулова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.

Сын: Навиулла Хаметуллин

Мать ребёнка: Кульбану Абдулова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1857

Сын: Газетулла Хаметуллин

Мать ребёнка: Кульбану Абдулова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульбану Абдулова

Смерть
Неизвестно
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