Хаметулла Ягафаров
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ягафар (Джагафер) Алагузин
Мать: Салипзямала
Рождение ребёнка
02.07.1840 ст.
Сын: Хабибулла Хаметуллин
Мать ребёнка: Кульбану Абдулова
Рождение ребёнка
27.02.1843 ст.
Сын: Загидулла Хаметуллин
Мать ребёнка: Кульбану Абдулова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фахрениса Хаметуллина
Мать ребёнка: Кульбану Абдулова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гальминиса Хаметуллина
Мать ребёнка: Кульбану Абдулова
Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.
Сын: Навиулла Хаметуллин
Мать ребёнка: Кульбану Абдулова
Рождение ребёнка
09.08.1857
Сын: Газетулла Хаметуллин
Мать ребёнка: Кульбану Абдулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульбану Абдулова
Смерть
Неизвестно