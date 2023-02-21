Матбила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матбила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Хафиза Ягафарова

Отец ребёнка: Ягафар (Джагафер) Алагузин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Балхиза Ягафарова

Отец ребёнка: Ягафар (Джагафер) Алагузин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягафар (Джагафер) Алагузин

Смерть
Неизвестно
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