Матбила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Хафиза Ягафарова
Отец ребёнка: Ягафар (Джагафер) Алагузин
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Балхиза Ягафарова
Отец ребёнка: Ягафар (Джагафер) Алагузин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно