Талдыкин Иван Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти22.10.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1854
Сын: Талдыкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Талдыкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Куприенко Агния Ивановна
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1877 ст.