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Талдыкин Иван Иоакимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

22.10.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Талдыкин Иоаким Яковлевич

Мать: Талдыкина Марфа Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Талдыкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Талдыкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Куприенко Агния Ивановна

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Федосья Михайловна

Смерть
22.10.1877 ст.
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