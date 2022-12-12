Талдыкин Иоаким Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Иоаким Яковлевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Талдыкин Яков Трофимович

Мать: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Талдыкина Анисья Иоакимовна

Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Талдыкина Варвара Иоакимовна

Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Талдыкин Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Марфа Алексеевна

Смерть
1834
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