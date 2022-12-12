Талдыкин Иоаким Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Талдыкина Анисья Иоакимовна
Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Талдыкина Варвара Иоакимовна
Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834