Талдыкина Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Федосья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

06.07.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Талдыкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Талдыкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Куприенко Агния Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иван Иоакимович

Смерть
06.07.1898 ст.
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