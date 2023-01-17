Талдыкина Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти06.07.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Талдыкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Талдыкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Куприенко Агния Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1898 ст.