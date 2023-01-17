Талдыкина Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Талдыкина Анисья Иоакимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Яковлевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Талдыкина Варвара Иоакимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Яковлевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Талдыкин Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Яковлевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иоаким Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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