(Житкова) Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиДо 1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Житков Степан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Муромов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Муромов Сергей Иннокентьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1915
Дочь: Кистяковская Рогнеда Сергеевна
Отец ребёнка: Муромов Сергей Иннокентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
До 1959