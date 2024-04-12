(Житкова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Житкова) Надежда Степановна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

До 1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Житков Степан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Муромов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Муромов Сергей Иннокентьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1915

Дочь: Кистяковская Рогнеда Сергеевна

Отец ребёнка: Муромов Сергей Иннокентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
До 1959
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