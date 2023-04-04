Житков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арнольд Вера Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Борис Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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