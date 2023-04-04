Муромов Сергей Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Муромов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1915
Дочь: Кистяковская Рогнеда Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог