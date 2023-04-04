Муромов Сергей Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муромов Сергей Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Муромов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1915

Дочь: Кистяковская Рогнеда Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
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