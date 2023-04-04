Кистяковская (Муромова) Рогнеда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1915
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1915
Отец: Муромов Сергей Иннокентьевич
Мать: Надежда Степановна
Рождение ребёнка
11.10.1936
Сын: Кистяковский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Кистяковский Андрей Юльевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959