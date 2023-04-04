Кистяковская (Муромова) Рогнеда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковская (Муромова) Рогнеда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1915

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1915

Отец: Муромов Сергей Иннокентьевич

Мать: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
11.10.1936

Сын: Кистяковский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Кистяковский Андрей Юльевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистяковский Андрей Юльевич

Смерть
1959
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