Шмараев Гаврил Никифорович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Шмараев Никифор Филимонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шмараев Мануил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Конева (Шмараева) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1759