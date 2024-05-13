Шмараев Гаврил Никифорович 1716 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Гаврил Никифорович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Шмараев Никифор Филимонович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шмараев Пимен Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шмараев Мануил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Конева (Шмараева) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1759

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