Шмараев Пимен Гаврилович 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Пимен Гаврилович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Шмараев Гаврил Никифорович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шмараев Максим Пименович

Мать ребёнка: Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Хорошилова (Шмараева) Мария Пименовна

Мать ребёнка: Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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