Шмараев Пимен Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Шмараев Гаврил Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Хорошилова (Шмараева) Мария Пименовна
Мать ребёнка: Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно