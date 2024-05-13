Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Пимен Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шмараев Максим Пименович

Отец ребёнка: Шмараев Пимен Гаврилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Хорошилова (Шмараева) Мария Пименовна

Отец ребёнка: Шмараев Пимен Гаврилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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