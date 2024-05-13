Шмараева (Медведева) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Шмараев Пимен Гаврилович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Хорошилова (Шмараева) Мария Пименовна
Отец ребёнка: Шмараев Пимен Гаврилович
Смерть
Неизвестно