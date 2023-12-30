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Шмараев Никифор Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Шмараев Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Шмараев Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Шмараев Гаврил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.07.1719
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Шмараев Антон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1720
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шмараев Яков Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Военная служба
1722
Рождение ребёнка
1724

Сын: Шмараев Матвей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Шмараев Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1747
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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