Шмараев Никифор Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Шмараев Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Шмараев Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Шмараев Гаврил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
?.07.1719
Рождение ребёнка
1719
Сын: Шмараев Антон Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1720
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1722
Рождение ребёнка
1724
Сын: Шмараев Матвей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1727
Упоминание
1727
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747