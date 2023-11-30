Шмараев Яков Никифорович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Шмараев Никифор Филимонович
Мать: не указана
Упоминание
1722
Перепись населения | 1-я Ревизская сказка, 1719. Книга переписная однодворцев, 1722-1727 г.г.
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ильива Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
20.04.1767
Перепись населения | Сказки об однодворцах 1767 г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1768