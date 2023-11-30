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Шмараев Яков Никифорович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Шмараев Никифор Филимонович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1722
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 1-я Ревизская сказка, 1719. Книга переписная однодворцев, 1722-1727 г.г.
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ильива Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
20.04.1767
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | Сказки об однодворцах 1767 г.
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1768
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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