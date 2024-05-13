Шмараев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Шмараев Яков Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шмараева) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна
Смерть
1783