Шмараев Иван Яковлевич 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Иван Яковлевич

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шмараев Яков Никифорович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шмараев Осип Иванович

Мать ребёнка: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шмараева) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шмараев Степан Иванович

Мать ребёнка: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1783
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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