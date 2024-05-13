Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Шмараев Яков Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Борзенкова (Клюквина) Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Клюквин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Клюквин Максим Васильевич
Отец ребёнка: Клюквин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Клюквин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Клюквин Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно