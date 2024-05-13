Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Шмараев Яков Никифорович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюквин Василий Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Борзенкова (Клюквина) Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Клюквин Василий Гаврилович

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Клюквин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Клюквин Василий Гаврилович

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Клюквин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Клюквин Василий Гаврилович

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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