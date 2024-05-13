Клюквин Василий Гаврилович 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюквин Василий Гаврилович

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Борзенкова (Клюквина) Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Клюквин Максим Васильевич

Мать ребёнка: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Клюквин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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