Клюквин Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Борзенкова (Клюквина) Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Клюквин Максим Васильевич
Мать ребёнка: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Клюквин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Клюквина (Шмараева) Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно