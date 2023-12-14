Шмараев Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмараев Филимон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1649

Сын: Шмараев Максим Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Шмараев Еким Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Шмараев Петр Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Шмараев Никифор Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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