Шмараев Филимон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1649
Сын: Шмараев Максим Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1659
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Шмараев Никифор Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно