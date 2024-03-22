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Шмараев Петр Филимонович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1679

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Шмараев Филимон

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Шмараев Игнат Петрович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Шмараев Полуект Петрович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.07.1719
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1720
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.02.1722

Сын: Шмараев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Иммиграция
1727
Рождение ребёнка
1728

Сын: Шмараев Гаврил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шмараев Козьма Петрович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Шмараев Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1748
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1762
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1749
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
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