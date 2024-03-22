Шмараев Петр Филимонович
Место рождения
Дата рождения1679
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Шмараев Филимон
Рождение ребёнка
1714
Рождение ребёнка
1718
Упоминание
?.07.1719
Упоминание
1720
Рождение ребёнка
?.02.1722
Упоминание
1727
Упоминание
1727
Иммиграция
1727
Рождение ребёнка
1728
Рождение ребёнка
1736
Рождение ребёнка
1739
Упоминание
1748
Упоминание
1762
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749