Конева (Шмараева) Пелагея Гавриловна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Конева (Шмараева) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шмараев Гаврил Никифорович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1763

Муж: Конев Афанасий Михайлович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Конева) Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Конев Василий Афанасиевич

Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Конева) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Конев Федор Афанасиевич

Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Конев Антон Афанасиевич

Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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