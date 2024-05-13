Конева (Шмараева) Пелагея Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Шмараев Гаврил Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1763
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Конева) Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Конев Василий Афанасиевич
Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Конева) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Конев Афанасий Михайлович
Смерть
Неизвестно