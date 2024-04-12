Лопнева (-) Аграфена Алексеева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Алексей Стефанович
Бракосочетание
10.10.1787
Муж: Лопнев Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шарова Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
10.11.1793
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
22.01.1796
Дочь: Малороссиянова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно