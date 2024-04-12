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Лопнева (-) Аграфена Алексеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Алексей Стефанович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
10.10.1787

Муж: Лопнев Андрей Евсеев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шарова Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Евсеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1793

Сын: Лопнев Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Евсеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1796

Дочь: Малороссиянова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Евсеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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