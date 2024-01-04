Шарова (Лопнева) Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова (Лопнева) Устинья Андреевна

Шарова (Лопнева) Устинья Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Лопнев Андрей Евсеев

Мать: Лопнева Аграфена Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1810

Муж: Шаров Яков Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1811

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1813

Сын: Шаров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1816

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1818

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1819

Сын: Шаров Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1819

Сын: Шаров Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1825

Муж: Васильев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close