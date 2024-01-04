Шарова (Лопнева) Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Лопнев Андрей Евсеев
Бракосочетание
07.02.1810
Рождение ребёнка
02.08.1811
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1813
Сын: Шаров Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1816
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1818
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1819
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1819
Сын: Шаров Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Бракосочетание
17.01.1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаров Яков Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно