Антоненко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Антоненко Федор Максимович
Мать ребёнка: Антоненко Фекла
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Антоненко Борис Максимович
Мать ребёнка: Антоненко Фекла
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Антоненко Петр Максимович
Мать ребёнка: Антоненко Фекла
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Смерть
Неизвестно