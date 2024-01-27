Антоненко Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Антоненко Федор Максимович

Мать ребёнка: Антоненко Фекла

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Антоненко Борис Максимович

Мать ребёнка: Антоненко Фекла

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Антоненко Петр Максимович

Мать ребёнка: Антоненко Фекла

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Смерть
Неизвестно
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