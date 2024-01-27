Антоненко Борис Максимович
Место рожденияСтавропольский край, Курской район.
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Антоненко Максим
Мать: Антоненко Фекла
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Варвара Борисовна
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Антоненко Константин Борисович
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно