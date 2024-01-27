Антоненко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко ?

Антоненко ?

Место рождения

Ставропольский край, Курской район.

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Антоненко Иван Борисович

Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Антоненко Константин Борисович

Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close