Антоненко ?
Место рожденияСтавропольский край, Курской район.
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Антоненко Константин Борисович
Отец ребёнка: Антоненко Борис Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно