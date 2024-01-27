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Антоненко Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Антоненко Максим

Мать: Антоненко Фекла

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Аграпина Федоровна

Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Антоненко Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна

Россия
Смерть
Неизвестно
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