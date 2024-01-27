Антоненко Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Антоненко Максим
Мать: Антоненко Фекла
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Аграпина Федоровна
Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Антоненко Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Антоненко Алена Ивановна
Россия
Смерть
Неизвестно