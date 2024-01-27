Антоненко (Антоненко) Алена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Аграпина Федоровна
Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Антоненко Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович
Россия
Смерть
Неизвестно