Антоненко (Антоненко) Алена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Антоненко) Алена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Аграпина Федоровна

Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Антоненко Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Антоненко Федор Максимович

Россия
Смерть
Неизвестно
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