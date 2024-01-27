Твалчерелидзе (Антоненко) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Мадлен
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Сулико
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ?
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: ?
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: ?
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: ?
Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?
Смерть
Неизвестно