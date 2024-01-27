Твалчерелидзе (Антоненко) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твалчерелидзе (Антоненко) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1903 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1907 г.р.
Около 1909 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Антоненко Федор Максимович

Мать: Антоненко Алена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Мадлен

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Сулико

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: ?

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: ?

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: ?

Отец ребёнка: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) ?

Смерть
Неизвестно
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