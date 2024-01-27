Твалчерелидзе (Tvalchrelidze) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твалчерелидзе (Tvalchrelidze) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1903 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1907 г.р.
Около 1909 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Мадлен

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Сулико

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: ?

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: ?

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: ?

Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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