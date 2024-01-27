Твалчерелидзе (Tvalchrelidze) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Мадлен
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Твалчерелидзе (tvalchrelidze) Сулико
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ?
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: ?
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: ?
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: ?
Мать ребёнка: Твалчерелидзе Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно