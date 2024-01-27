Антоненко Петр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Петр Максимович

Место рождения

Россия, Ставропольский край, ст.Курская

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Антоненко Максим

Мать: Антоненко Фекла

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Антоненко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Антоненко ?

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Антоненко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Антоненко ?

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Антоненко Павел Петрович

Мать ребёнка: Антоненко ?

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Антоненко ?

Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно
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