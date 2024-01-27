Антоненко Петр Максимович
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, ст.Курская
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Антоненко Максим
Мать: Антоненко Фекла
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Антоненко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Антоненко Андрей Петрович
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Антоненко ?
Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно