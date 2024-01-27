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Антоненко ?

Место рождения

Ставропольский край, Курской район.

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Антоненко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Антоненко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Антоненко Павел Петрович

Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович

Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно
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