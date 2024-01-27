Антоненко ?
Место рожденияСтавропольский край, Курской район.
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Антоненко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Антоненко Андрей Петрович
Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Антоненко Петр Максимович
Ставропольский край, Курской район.
Смерть
Неизвестно