Холоденко (Холоденко) София-Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холоденко (Холоденко) София-Клара

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Место рождения

Польша, Лодзь

Дата рождения

28.10.1900

Дата смерти

21.02.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1900

Отец: Холоденко Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гохман Илья

Работа или профессия
С 1918 по 1919
конторщица
Работа или профессия
С 1919 по 1920
делопроизводитель
Работа или профессия
С 1920 по ?.12.1921
Образование
С 1921 по 1924
высшее
Работа или профессия
С 07.04.1925 по 10.10.1925
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
статистик
Работа или профессия
С 06.01.1926 по 09.02.1926
Московский Вигонь-Трест
Бракосочетание
03.03.1926

Муж: Гохман Илья

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С ?.02.1927 по ?.09.1927
статистик вне штата
Рождение ребёнка
17.02.1929

Дочь: (Гохман) Анна

Отец ребёнка: Гохман Илья

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 16.10.1930 по 11.07.1931
старший статистик
Работа или профессия
С 16.07.1931 по 11.10.1931
экономист | http://opisi.rgae.ru/scripts/uis/rgae_any.php?base=mysql:rgae&list=14890&idObj=9638746
Смерть
21.02.1978
Москва, город федерального значения Москва

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