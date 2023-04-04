Холоденко (Холоденко) София-Клара
Место рожденияПольша, Лодзь
Дата рождения28.10.1900
Дата смерти21.02.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1900
Отец: Холоденко Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гохман Илья
Работа или профессия
С 1918 по 1919
конторщица
Работа или профессия
С 1919 по 1920
делопроизводитель
Работа или профессия
С 1920 по ?.12.1921
Образование
С 1921 по 1924
высшее
Работа или профессия
С 07.04.1925 по 10.10.1925
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
статистик
Работа или профессия
С 06.01.1926 по 09.02.1926
Московский Вигонь-Трест
Бракосочетание
03.03.1926
Муж: Гохман Илья
Работа или профессия
С ?.02.1927 по ?.09.1927
статистик вне штата
Рождение ребёнка
17.02.1929
Дочь: (Гохман) Анна
Отец ребёнка: Гохман Илья
Работа или профессия
С 16.10.1930 по 11.07.1931
старший статистик
Работа или профессия
С 16.07.1931 по 11.10.1931
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Смерть
21.02.1978