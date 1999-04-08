(Гохман) Анна
Место рождения
Дата рождения17.02.1929
Дата смерти08.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929
Отец: Гохман Илья
Развод
Неизвестно
Муж: Гельштейн Марк
Бракосочетание
19.01.1954
Муж: Гельштейн Марк
Рождение ребёнка
05.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельштейн Марк
Смерть
08.04.1999
Причина смерти: Рак