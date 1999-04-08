(Гохман) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гохман) Анна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.02.1929

Дата смерти

08.04.1999

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929

Отец: Гохман Илья

Мать: Холоденко (Холоденко) София-Клара

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Гельштейн Марк

Бракосочетание
19.01.1954

Муж: Гельштейн Марк

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельштейн Марк

Смерть
08.04.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак

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