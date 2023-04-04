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Гохман Илья

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Место рождения

Александрия, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Гохман Самоил

Мать: не указана

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холоденко (Холоденко) София-Клара

Бракосочетание
03.03.1926

Жена: Холоденко (Холоденко) София-Клара

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1929

Дочь: (Гохман) Анна

Мать ребёнка: Холоденко (Холоденко) София-Клара

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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