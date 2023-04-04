Гохман Илья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Гохман Самоил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холоденко (Холоденко) София-Клара
Бракосочетание
03.03.1926
Рождение ребёнка
17.02.1929
Дочь: (Гохман) Анна
Мать ребёнка: Холоденко (Холоденко) София-Клара
Смерть
Неизвестно