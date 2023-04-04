Холоденко Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Холоденко (Холоденко) София-Клара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1901
Дочь: (Холоденко) Евгения
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1903