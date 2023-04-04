Холоденко Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холоденко Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Холоденко (Холоденко) София-Клара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1901

Дочь: (Холоденко) Евгения

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1903

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