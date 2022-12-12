Шепелева Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Ксения Ефимовна

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Место рождения

Марчихина Буда,Мар-Буда, Сумська область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Марчихина Буда,Мар-Буда, Сумська область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Морозова Анастасия Ипатовна

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Коробова Марфа Ипатовна

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шепелев Игнатий Ипатович

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Цуканова Евдокия Ипатовна

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шепелев Иван Ипатович

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Овчинникова Дарья Ипатовна

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шепелев Михаил Ипатович

Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Ипат Калинникович

Смерть
Неизвестно
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