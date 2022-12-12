Шепелева Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Морозова Анастасия Ипатовна
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Коробова Марфа Ипатовна
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Цуканова Евдокия Ипатовна
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Овчинникова Дарья Ипатовна
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Шепелев Ипат Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно