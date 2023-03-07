Овчинникова (Шепелева) Дарья Ипатовна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1774
Сын: Овчинников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Овчинникова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Овчинников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Овчинникова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Овчинников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно