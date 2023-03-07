Овчинникова (Шепелева) Дарья Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Шепелева) Дарья Ипатовна

Овчинникова (Шепелева) Дарья Ипатовна

avatar

Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шепелев Ипат Калинникович

Мать: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Овчинников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Овчинникова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Овчинников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Овчинникова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Овчинников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close