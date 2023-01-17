село Марчихина Буда,Мар-Буда, село Марчихина Буда,Мар-Буда, Сумська область (на 2018) — Familio

Марчихина Буда,Мар-Буда

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
818Марчихина Буда, с. каз. и вл.при р. Шейке (Шеинке).352231214081479Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Марчихинобудская волость
154. Марчихина Буда, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Шеенке, дворов 622, жителей 3207, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22143Марчихина Будаселоцентр сільської радир-н ЯмпільськийМарчихинобудська сільська рада
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