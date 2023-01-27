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Кузьминов Михаил Степанович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Кузьминов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Кузьминова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Кузьминов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Кузьминова Анастасия Васильевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Кузьминов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Кузьминова Анастасия Васильевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Демьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузьминова Анастасия Васильевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1907

Сын: Кузьминов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кузьминова Анастасия Васильевна

Громково, Богородский, Московская область

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