Кузьминова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Кузьминов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Кузьминов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Демьянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Кузьминов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1907

Сын: Кузьминов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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