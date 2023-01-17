Кузьминова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1901
Сын: Кузьминов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1904
Сын: Кузьминов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
24.09.1905
Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Кузьминов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1907
Сын: Кузьминов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Кузьминов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно