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Кузьминов Федор Михайлович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

02.06.1904

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1904

Отец: Кузьминов Михаил Степанович

Мать: Кузьминова Анастасия Васильевна

Громково, Богородский, Московская область
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