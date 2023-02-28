Кузьминов Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминов Георгий Михайлович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1905

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905

Отец: Кузьминов Михаил Степанович

Мать: Кузьминова Анастасия Васильевна

Громково, Богородский, Московская область
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